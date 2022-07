Polizei Gifhorn Fahrer flieht in Rühen vor Polizei – und lässt Auto dann stehen

Eine Polizeikontrolle in Rühen ist am Freitagabend, 22. Juli, ungewöhnlich ausgegangen. Gegen 20.45 Uhr wollen zwei Beamte der Polizei Brome einen Audi Q7 kontrollieren. Statt zu halten, beschleunigte der männliche Fahrer jedoch stark und setzte seine Fahrt durch den Ort und über die Landstraßen in Richtung Brechtorf und Eischott fort. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit entkam der Audifahrer.

Die Beamten fanden das Fahrzeug gegen 21 Uhr im Kirschenweg in Brackstedt. Die Insassen waren jedoch nicht mehr vor Ort. Die Oberbekleidung des Fahrers wurde anschließend in der Nähe aufgefunden und das Auto sichergestellt. Die Polizei Brome sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Beifahrer, beides junge Männer, geben können. Telefon: (05833) 955500.

red

