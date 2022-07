Nach 18 Jahren am Standort Gifhorn ist Schluss. C&A verlässt die Innenstadt. Am 30. Juli 2022 war der letzte Verkaufstag. Nadine Fricke (von links), Melanie Letto, Franca Fricke und Silvia Pauling stemmten mit einer weiteren Kollegin den letzten Öffnungstag.

Gifhorn. Am Samstag hatte die Filiale in der Hempelgalerie im Steinweg zum letzten Mal geöffnet. Die Rabattaktionen lockten nochmal viele Kunden an.