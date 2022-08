Kita Chancenreich entsteht in Gifhorner Baugebiet

Die neue CJD Kita in Gifhorn nimmt immer mehr Form an. Jetzt wurde auch ein passender Name für die Einrichtung gefunden: Kita Chancenreich. „Der neue Name spiegelt genau das wider, was wir mit unserer Kita sein wollen: ein Ort, an dem Kinder sich entdecken können und Raum zur Selbstverwirklichung haben“, sagt Nicole Weissgerber, Leitung der Kita Chancenreich.

Ein Großteil der Baumaßnahmen ist bereits fertig gestellt

Laut Pressemitteilung des CJD, sei ein Großteil der Baumaßnahmen auf dem rund 4.000 Quadratmeter großen Areal bereits fertiggestellt und die Kita könne nach derzeitigem Stand wie geplant im Oktober die Tür zum ,,Chancenreich’’ öffnen.

Kita Chancenreich freut sich über weitere Bewerbungen

Der Innenausbau laufe derzeit auf Hochtouren und auch die Spielgeräte für die Außenanlage seien beauftragt. Die Möbel für die Kita Chancenreich werden zu einem großen Teil in den Hallendorfer Werkstätten des CJD Salzgitter gefertigt. „Auch bei der Personalakquise sind wir bereits sehr weit und haben schon einige tolle Mitarbeitende für unser Chancenreich gewinnen können. Natürlich freuen wir uns aber weiter über Bewerbungen“, so Weissgerber weiter.

Die Investitionskosten liegen bei rund 4,5 Millionen Euro

Die Investitionskosten für den Bau der Kita liegen insgesamt bei rund 4,5 Millionen Euro, laut Informationen der Presseabteilung. Das Gebäude umfasse ungefähr 1.100 Quadratmeter, das Areal sei insgesamt 4.000 Quadratmeter groß.

Die Kita bietet 30 Krippen- und 75 Kindergartenplätze

Mit den geplanten 30 Krippen- und 75 Kindergartenplätzen ist die Kita Chancenreich neben der Kita St. Leonhard International in Braunschweig und der Kita „Die Wilden Wölfe“ in Wolfsburg bereits die dritte Kita im CJD Verbund Niedersachsen Süd-Ost.

