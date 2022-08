Weyhäuser radelt 270 Kilometer nach Fehmarn

Weyhausen. Martin Eisbrenner tritt für die Charity-Fahrt, deren Ergebnis an ,,Brot für die Welt’’ geht, in die Pedale und fährt von Weyhausen nach Fehmarn.

Martin Eisbrenner radelt am Sonntag, 28. August, mit einem einfachen Fahrrad ohne elektrischen Antrieb von Weyhausen nach Fehmarn. „Mit meiner Radtour möchte ich etwas gegen den Hunger tun. Das ist wichtig“, begründet der Weyhäuser seinen Entschluss.

Es ist eine Charity-Fahrt, deren Ergebnis der Aktion „Brot für die Welt“ überwiesen wird. Die etwa 270 Kilometer lange Strecke führt über Bad Bevensen und Lauenburg an der Elbe. Der Kaufmann aus Weyhausen trainiert seit Juli dafür, fuhr sich aber in den Monaten davor schon ein. „Dass ich 610 Kilometer im Juli geschafft habe, macht mir viel Mut“, sagte er. Die geplante und gewünschte Fahrtzeit liegt bei 12 bis 13 Stunden. „Wobei ich gerne zwölf Stunden nicht überschreiten möchte“, wird Eisbrenner in einer Mitteilung zitiert. ,,Denn ein potenzieller Unterstützer möchte dann sein finanzielles Engagement verdoppeln’’. Das sporne ihn zusätzlich an.

Die Strecke sei er noch nicht gefahren, „somit muss ich mit Unwägbarkeiten und Überraschungen rechnen“, sagte er. Auf Fehmarn gebe es viele Radwege, die über unbefestigte Wiesen oder schmale Hochdämme führen. Außerdem könne die Fahrt über die ein Kilometer lange Fehmarnsundbrücke, die Fehmarn mit Ostholstein verbindet, zu Verzögerungen führen.

Der 61-Jährige macht die CharityFahrt allein, wird aber unterstützt vom Lions-Club Wofsburg – Hoffmann von Fallersleben, dessen Mitglied er ist. Über die Tour nach Fehmarn wird Eisbrenner eine Art Tagebuch auf What’s App führen. Die ersten 30 Unterstützer nimmt er in diese Gruppe auf. Zurzeit sind es bereits fünf feste Zusagen.

Wer Eisbrenners Charity-Fahrt und die Aktion ,,Brot für die Welt’’ unterstützen möchte, kann auf das angegebene Konto eine Einzahlung mit dem Vermerk „Martins Tour“ tätigen: Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE21 2695 1311 0161 7460 45.

red

