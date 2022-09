Sassenburg. Die Tat ereignete sich über das vergangene Wochenende in Neudorf-Platendorf. Zudem kam es am Thomas-Kindergarten zu Sachbeschädigungen.

Die Polizei im Kreis Gifhorn ermittelt im Moment nach mehreren Sachbeschädigungen in der Sassenburg (Symbolfoto),

Polizei Gifhorn Unbekannte zerstören an Schule im Kreis Gifhorn vier Glasscheiben

Im Zeitraum von Freitag, 2. September, 12 Uhr, bis Montag, 5. September, 6 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter vier Glasscheiben der Findorff-Schule in der Neudorf-Platendorf. Zudem kam es im genannten Zeitraum, unweit der Findorff-Schule, zu weiteren Sachbeschädigungen am Thomas-Kindergartens. Am Sonntag, 4. September, konnten Zeugen laut Mitteilung Jugendliche auf dem Baugerüst der Schule beobachten und riefen die Polizei.

Als die Polizei eintraf, waren die Personen verschwunden. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen besteht, ist aktuell Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu den Jugendlichen auf dem Baugerüst oder andere sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen in Neudorf-Platendorf geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Westerbeck unter (05371) 938290. red

