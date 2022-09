Gifhorn: Junge Fahrerin kracht in Bushaltestelle – Vier Verletzte

In Gifhorn ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Wolfsburger Straße aus Speyer in Rheinland-Pfalz in Richtung der Kreisstraße 114.

Kurz nach der Einmündung des Isenbütteler Weg touchierte sie eine Überquerungshilfe für Fußgänger und verlor die Kontrolle über ihren BMW Mini. Sie kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und krachte in ein Bushaltehäuschen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin und drei weitere junge Frauen im Alter von 17 bis 18 Jahren konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Rettungsdienste betreuten die Frauen vor Ort und brachten sie in Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber aus Uelzen war dabei im Einsatz. Die Wolfsburger Straße war für zwei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

red

