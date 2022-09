Mofa-Langstreckenrennen in Hahnenhorn

555 Minuten Mofarennen in Hahnenhorn: 117 Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 60 gingen am Samstag, 10. September 2022, an den Start. Gefahren wurde im Dreier-Team. Nach 9 Stunden und 25 Minuten stand der Sieger fest.

Foto: Dirk Kühn / FMN