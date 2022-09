Der 9. Jahrgang der Sally-Perel-Realschule in Meinersen hat gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Erinnerungs-und Gedenktafel für 18 sowjetische Kriegsgefangene erarbeitet, die in Leiferde aus dem Zug und am Bahndamm verscharrt wurden. Die Tafel steht nun auf dem Alten Friedhof in Leiferde.