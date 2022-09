Gifhorn. Bei einer Verkehrskontrolle in der Braunschweiger Straße in Gifhorn erwischte die Polizei innerhalb von 60 Minuten 17 Autofahrer bei Verstößen.

Polizei Gifhorn Verkehrskontrolle in Gifhorn – 17 Verstöße in einer Stunde

In der Braunschweiger Straße in Gifhorn hat die Polizei am Mittwochnachmittag 17 Verstöße bei einer Verkehrskontrolle festgestellt. Wie die Beamten berichten, erwischten sie in 60 Minuten neun Autofahrer, die ihr Mobiltelefon beim Fahren benutzten. Acht weitere Pkw-Fahrer fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt. Die Polizei kündigte an, solche Kontrollen zukünftig weiterhin durchzuführen.

