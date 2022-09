Als die Polizei kam, waren die Glücksspieltische plötzlich verwaist

Vor dem Amtsgericht Gifhorn ging es am Dienstag um die Teilnahme am unerlaubten Glücksspiel.

Weil über 20 Personen im Mai bei einem unerlaubten Glücksspiel in einer Gaststätte im Kreis Gifhorn mitgemacht haben sollen, hatte der Amtsrichter am Dienstag eine lange Liste von Zeugen vor sich.

Die verbotene Veranstaltung fand Anfang Mai nachts in der Gaststätte hat – also dann, als diese längst geschlossen hatte. Allein vor diesem Hintergrund hielt es der Richter für wenig glaubwürdig, dass der erste Zeuge nach eigener Aussage nur zum Essen und Trinken und aus alter Verbundenheit zu dem Wirt in dieser Nacht vorbeigekommen sei.

Polizei führt geplante, schlagartige Aktion aus – Teilnehmer sehen herannahende Polizisten über Monitor

Der Zeuge behauptete zwar, dass er im selben Saal gesessen, aber nicht am Glücksspiel teilgenommen habe. Ein Polizist hatte ausgesagt, dass an dem Abend eine geplante Kontrolle in der Gaststätte stattfand. Die Polizisten hatten sich am Hinter- und am Haupteingang postiert. Noch bevor sie ins Gebäude gingen, hörten sie an der Tür schon hektisches Stühle- und Tischerücken. Menschen bewegten sich. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Teilnehmer fluchtartig die Würfel- und Kartentische verließen. Über einen Monitor im Gebäude, der mit den Videokameras draußen verbunden ist, konnten sie die anrückende Polizei nämlich kommen sehen. Als die Polizei schließlich drinnen war, saßen die Angeklagten auf der rechten Seite des Saals – an nahezu leeren Tischen. Auf den Würfeltischen auf der linken Seite des Raums waren noch Jacken, Handys und Getränke zurückgelassen worden.

Verteidiger scheitert mit Forderung nach Freispruch

Obwohl beim ersten Zeugen kein Bargeld gefunden wurde, hielt es die Staatsanwältin für eindeutig, dass er trotzdem mitgemacht hatte. Die Tatsache, dass die Polizei hörte, wie drinnen in Sekundenschnelle hektisches Treiben herrschte, der Zeuge nicht geständig war und diverse Vorstrafen hat, führten dazu, dass sie eine Geldstrafe von 50 Tagessätze à 10 Euro forderte. Das griff auch der Amtsrichter auf, der Verteidiger scheiterte mit seiner Forderung nach Freispruch. Es deute nichts darauf hin, dass er als einziger im Raum nur gegessen und nicht mitgemacht habe. „Das Restaurant war geschlossen. Sie hätten dort nachts also eigentlich gar nichts verloren gehabt“, so der Richter. Der Tisch, an dem alle Beteiligten beim Reinkommen der Polizei saßen, war relativ leer – eben so, als hätte man sich ganz schnell dorthin gesetzt. Benutztes Geschirr stand dort ebenfalls nicht, während auf den Spieltischen noch Gegenstände lagen, die von den Spielern stammten. Der Zeuge kündigte an, Berufung einzulegen.

Geld, das zweiter Zeuge bei der Kontrolle der Polizei bei sich trug, wird eingezogen

Beim zweiten Angeklagten war die Sache eindeutiger. Denn Polizisten fanden am Spieltisch sein Handy und seine Jacke über dem Stuhl. Zudem hatte er fast 3000 Euro bei sich. Unklar ist, ob er das Geld noch einsetzen wollten oder schon gewonnen hatte. Auch hier pochte der Verteidiger auf Freispruch: Die Anwesenheit allein reiche nicht aus, um eine Beteiligung zu unterstellen.

Doch auch hier ging der Richter mit der Forderung der Staatsanwältin und verurteilte ihn zu 30 Tagessätzen à 50 Euro. Das Geld, das an dem Abend in seiner Hosentasche gefunden wurde, wird eingezogen.

