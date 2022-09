Versuchte Einbrüche im Kreis Gifhorn und Smartphone am Steuer

Gifhorn. Mehrere Delikte im Kreis Gifhorn: Die versuchten Einbrüche fanden in Calberlah und Meinersen statt, die Verkehrskontrolle in Meine.

In Calberlah und Meinersen haben bislang unbekannte Täter versucht, in Wohnhäuser einzubrechen. Im Tatzeitraum von Donnerstag, 22. September, bis Mittwoch, 28. September, wollten die Täter nach Angaben der Polizei ein Fenster eines Wohnhauses an der Dorfstraße in Calberlah aufhebeln.

An der Terrassentür versuchten es die unbekannten Täter bei einem Wohnhaus im Immenweg in Meinersen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag, 25. September, und Donnerstag, 29. September. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in den Tatzeiträumen bemerkt haben. Hinweise unter (05371) 9800 entgegengenommen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Smartphone am Steuer – Polizei Meine zieht sechs Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei Meine hat am Donnerstagnachmittag den Straßenverkehr auf der Bundesstraße 4 in Meine kontrolliert. Zielrichtung der Kontrolle war die etwaige Ablenkung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Während der knapp einstündigen Kontrolle erwischten die Beamten insgesamt sechs Autofahrerinnen und Autofahrer, die während der Fahrt ihr Smartphone bedienten. Bei drei anderen Fahrerinnen und Fahrern war der erforderliche Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Polizei Meine wird auch zukünftig solche Kontrollen durchführen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de