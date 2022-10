Rüde Bodic sucht ein neues Zuhause

Der Rüde Bodic durfte vor Kurzem aus Rumänien ins Tierheim Gifhorn reisen und wartet nun auf liebevolle Menschen, die ihm ein Zuhause schenken. Er ist kastriert, circa 45 cm hoch und vermutlich 2017 geboren. ,,Bodic zeigt sich hier noch recht unsicher und braucht Zeit, um auf neue, ihm fremde Menschen zuzugehen. Dennoch ist er ist neugierig und kommt gleich angelaufen, wenn man ihn besucht’’, sagt Stefanie Söchtig, Leiterin des Gifhorner Tierheims. Kennt er die Menschen, freue er sich über Zuwendung und Aufmerksamkeit und genieße seine Streicheleinheiten.

Laut Informationen des Tierheims, hatte Bodic anfangs noch große Probleme damit, ein Halsband oder ein Geschirr zu tragen. Hierbei habe der Rüde große Fortschritte gemacht und laufe inzwischen an der Leine und gehe gerne spazieren. ,,Diese Dinge sollten geduldig mit ihm geübt werden, damit er merkt, dass ihm nichts Böses widerfährt. Er wird bald verstehen, dass Halsband und Geschirr bedeuten, dass ein schönes Spaziergang folgt’’, erklärt Söchtig. ,,Natürlich gibt es noch immer Situationen, in denen er ängstlich reagiert und fremden Menschen gegenüber ist er noch immer sehr zurückhaltend. Hat man aber erst einmal sein Hundeherz erreicht, ist er sehr anhänglich und schmusebedürftig.’’

Das Tierheim in Gifhorn sucht für Bodic ein liebevolles Zuhause. Da der Rüde immer noch unsicher ist, wäre es besser, wenn keine kleineren Kinder im Haushalt leben. Menschen mit ernsthaftem Interesse können sich telefonisch unter (05374)4434 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de beim Gifhorner Tierheim melden.

