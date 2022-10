Landkreis Gifhorn AfD in Wesendorf stärkste Partei – SPD in Ehra mit Zuwächsen

Kleine Wahlnachlese: Die SPD (oben rechts) feiert im Rittersaal, die Grünen (oben links) in der Parteizentrale im Steinweg, die CDU im Café Wiertz. Für den AfD-Spitzenkandidaten Stefan Marzischewski-Drewes war am Montag Berlin angesagt. Im Steigenberger gab es eine Pressekonferenz mit Tino Chrupalla.

Gifhorn. In Wesendorf, Wagenhoff und Wahrenholz erzielte die AfD ihre besten Ergebnisse in der Region – die SPD ist in Osloß stark, die CDU in Obernholz.