Kästorf. Das Feuer in den Kästorfer Diakonischen Heimen ist in der Nacht zu Samstag ausgebrochen. Ein 41-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Feuerwehr im Kreis Gifhorn Brand in Kästorf: Mann kommt schwer verletzt in Klinik

Bei einem Zimmerbrand in Kästorf hat sich in der Nacht zu Samstag ein 41-jähriger Mann schwer verletzt. Das Feuer war in den Diakonischen Heimen ausgebrochen – die Feuerwehr rückte gegen 1.40 Uhr an.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Verletzte bereits von Ersthelfern aus dem Gebäude ins Freie gebracht. Der Rettungsdienst mit Notarzt behandelte den Mann lange im Rettungswagen, ehe er mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik kam.

Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das Dachgeschoss des Gebäudes, um den Zimmerbrand zu Löschen. Auf dem Herd entdeckten sie einen total verbrannten Kochtopf. Die Polizei ermittelt nun, ob dies die Brandursache war.

Feuerwehr aus Kästorf und Gamsen im Einsatz – Zimmer vollständig zerstört

Die Feuerwehr prüfte den Raum abschließend mit einer Wärmebildkamera und befreite das Gebäude in der Straße Zu den Mushoren mit einem Hochleistungslüfter von Rauch. „Durch den Brand wurde das Zimmer vollständig zerstört“, berichtet Rüdiger Witt als Brandschutzbeauftragter der Diakonie. Die benachbarten Zimmer wiederum seien verschont geblieben.

Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute aus Kästorf und Gamsen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Marco Brand im Einsatz. Auch Stadtbrandmeister Matthies Küllmer war vor Ort – dazu drei Rettungswagen, zwei Notärzte und die Polizei mit mehreren Beamten.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de