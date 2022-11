Zahlreiche Verkehrskontrollen im Kreis Gifhorn – viele Verstöße

Gifhorn. An mehreren Unfallschwerpunkten kontrollierte die Gifhorner Polizei den Verkehr. Hier steht das Stoppschild, an das sich kaum jemand hält:

(Symbolbild) Im gesamten Landkreis Gifhorn gab es am Donnerstagnachmittag mehrere Verkehrskontrollen.

An mehreren Orten im Landkreis Gifhorn hat die Polizei am Donnerstagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Mehrere Beamte platzierten sich an Unfallschwerpunkten und stellten insgesamt 24 Tempoverstöße fest.

An einer Unfallhäufungsstelle auf der Landesstraße 283 bei Ettenbüttel wurden in zweieinhalb Stunden acht dieser Verstöße festgestellt. Auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn/ Gamsen wurde eine 21-Jährige bei einem unerlaubten Überholvorgang mit einer Geschwindigkeit von 108 Stundenkilometer gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 80 .

Auf der Bundesstraße 188 bei Meinersen fuhr ein 32-Jähriger mit Tempo 100 bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70.

Stoppschild an der B188 bei Westerbeck wird regelmäßig ignoriert

Eine weitere Kontrolle fand bei Westerbeck an der Einmündung der Landesstraße 289 zur Bundesstraße 188 statt, auch hierbei handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Hier ist ein Stoppschild aufgestellt. Im Schnitt alle zwei Minuten wurde ein Verstoß gegen das Haltegebot festgestellt, in 90 Minuten waren es 45 Verstöße.

red

