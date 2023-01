Generalleutnant spricht in Gifhorn über Lehren aus Kriegen

Gifhorn. Generalleutnant a. D. Carsten Jacobsen hält am Donnerstag einen Vortrag zu dem Thema ,,Lehren aus den Kriegen in der Ukraine und Afghanistan.’’

Der Generalleutnant außer Dienst Carsten Jacobson hält am Donnerstag in der „Scheune“ des Hotels Deutsches Haus in Gifhorn einen Vortrag zu dem Thema „Zeitenwende für die Bundeswehr: Lehren aus den Kriegen in der Ukraine und in Afghanistan“. Die Veranstaltung organisiert der Lions Club Gifhorn, freie Plätze für Interessierte gibt es allerdings keine mehr.

Jacobson war Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr und zuletzt stellvertretender Inspekteur und Kommandeur Einsatz im Kommando Heer. Er führte unter anderem verschiedene Panzerbataillone in Deutschland und absolvierte SFOR-Auslandseinsätze in Bosnien und Herzegowina und mehrfach in Afghanistan, zuletzt als stellvertretender Kommandeur der ISAF. Dies berichtet Alexander Michel von den Gifhorner Lions in einer Pressemitteilung. Wegen seiner umfangreichen Kenntnisse und seines Hintergrundwissens trat Jacobs bereits im ZDF als Experte zum Ukraine-Krieg auf. ,,Die moralische Kraft der Ukrainer, den Krieg zu gewinnen, ist deutlich stärker, als die der russischen Soldaten’’, sagte Jacobsen in einem Interview mit dem TV-Sender im März 2022.

Laut Michel werden an diesem Abend die Lions der Clubs Gifhorn-Südheide und Meine-Papenteich sowie weitere internationale Gäste vertreten sein. Unsere Zeitung wird über den Vortrag berichten.

