Kulturverein Gifhorn präsentiert ,,Apfelblüten bei Nacht’’

Die Veranstaltung ,,Apfelblüten bei Nacht’’ findet am 14. Januar um 20 Uhr anders als angekündigt nicht im Rittersaal, sondern in der Kirche St. Altfrid, im Pommernring 2, in Gifhorn statt.

Wie der Kulturverein Gifhorn mitteilt, tauchen der Schauspieler Walter Sittler, die Sängerin Katrin Avison und der Tastenvirtuose Tizian Jost das Publikum mit ihren stimmungsvollen Lyrikvertonungen und bewegenden Texten ein in das geheimnisvolle Leben der Liebe. Jazziges und Chanson, Zartes und Eindringliches von Rilke über Kästner bis Meerbaum-Eisinger verschmelzen gesungen und gesprochen zu einer berührenden Geschichte über die Schönheit der Unberechenbarkeit der Liebe, heißt es weiter.

Ein poetischer Abend voller Zauber, Humor und Intimität, zwischen Neuem und Bekanntem, zwischen Leichtigkeit und Tiefgang.

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind in der Vorverkaufsstelle des Kulturvereins Gifhorn, im Steinweg 3 in Gifhorn, erhältlich. red

