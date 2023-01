Kurzschluss sorgt Mittwochabend für Stromausfall in Gifhorn

In Gifhorn fiel am Mittwoch der Strom aus. (Symbolfoto)

Just zur besten Fernsehzeit war es am Mittwochabend plötzlich zappenduster mitten in Gifhorns Südstadt: Ein Kurzschluss sorgte im Bereich Braunschweiger Straße, Hängel- und Freitagsmoor für einen dreistündigen Stromausfall – das bestätigt die Pressesprecherin des Stromnetzbetreibers LSW Netz, Birgit Wiechert, auf Anfrage.

„Die Störung wurde uns gegen 20 Uhr gemeldet“, so Wiechert. Betroffen gewesen sei das Ortsnetz im Bereich Hängelmoor auf 0,4-Kilovolt-Ebene. Rund 30 Haushalte seien vermutlich vorübergehend ohne Strom gewesen.

Der Grund war wohl ein Fehler in einer Muffe in der Braunschweiger Straße – also in einer unterirdischen Leitungsverbindung, in die möglicherweise Feuchtigkeit geraten sei. Die LSW-Techniker hätten die Fehlerhafte Stelle zunächst überbrückt, um die Stromversorgung schnell wieder herzustellen. Gegen 23 Uhr gingen bei den Gifhornern die Lichter wieder an.

Im Laufe des Donnerstags soll die fehlerhafte Muffe repariert werden.

