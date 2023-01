Kater Mikesch lebt im Tierheim Gifhorn und sucht ein Zuhause

Der Kater Mikesch kam ins Tierheim Gifhorn, da seine Besitzerin ins Heim gezogen ist und ihn dorthin nicht mitnehmen durfte. Jetzt wird für den älteren Kater ein neues Zuhause gesucht. Wie das Tierheim Gifhorn berichtet, ist Mikesch ein Kater mit ,,Charakter”. Er zeigt ganz deutlich, was ihm gefällt und was nicht. Dem Aufenthalt im Tierheim kann er nichts abgewinnen, da er Auslauf gewohnt ist und sich schlecht mit den anderen Katzen im Katzenhaus arrangieren kann. ,,Wir suchen für Mikesch ein Zuhause, wo man ihn so nimmt, wie er ist und kein Kuschelmonster erwartet. Mikesch kann fremden Menschen nicht sofort vertrauen. Uns ist aber aufgefallen, dass er bei älteren Damen eher Kontakt sucht . Sie scheinen ihn an sein altes leben mit seinem Frauchen zu erinnern’’, berichtet Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierheims. ,,Mit etwas Zeit und Geduld wird er sich sicher an neue Menschen gewöhnen.’’

Bei ernsthaftem Interesse können Interessierte unter (05374)4434 oder an info@tierschutzgifhorn.de Kontakt mit dem Tierheim aufnehmen.

red

