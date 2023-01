Vier Einbrüche in Gifhorn und Leiferde zu Jahresbeginn

Gifhorn. Einbrecher haben in der ersten Januarwoche in Gifhorn, Kästorf und Leiferde zugeschlagen – teils stahlen sie Schmuck und Geld. Die Details.

Die Gifhorner Polizei ermittelt zurzeit zu mehreren Einbrüchen, die sich in Gifhorn und Leiferde zugetragen haben. Betroffen waren Wohnungen und Einfamilienhäuser. Die Schilderungen der Polizei im Detail:

Am 5. Januar, in der Zeit zwischen 19.15 und 19.40 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung in der Alten Heerstraße in Kästorf auf. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und flüchteten mit Schmuck und Bargeld im Wert von knapp 500 Euro.

Vermutlich erfolglos blieben Täter bei einem Einbruch im Gifhorner Erlenkamp. Dort hebelten sie ein Holzfenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Behältnisse nach Wertgegenständen – in der Zeit zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Freitag, 14 Uhr.

In der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 19 Uhr, wurde zudem bei einem Einfamilienhaus im Isenbütteler Weg in Gifhorn eine Terrassentür aufgehebelt. „Auch hier verließen die Täter vermutlich ohne Beute das Haus“, teilt die Polizei mit.

Zudem war ein Wohnhaus Im Sumorgen in Leiferde Ziel von Einbrechern. In der Zeit vom 2. bis 6. Januar nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus, um ein Holzfenster aufzubrechen. Sie stahlen Silberschmuck im Wert von mindestens 100 Euro.

Wer an den genannten Orten verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, soll sich an die Polizei Gifhorn unter der Rufnummer (05371) 980-0 wenden.

