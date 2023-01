Horst Schiesgeries ehrt drei Bürger beim Neujahrsempfang in Müden

Müden (Aller). Da das Bürgerhaus in Müden (Aller) renoviert werden muss, fand der Neujahrsempfang in der Johanneskirche statt. 180 Gäste waren vor Ort.

Die Johanneskirche in Müden (Aller) war am Sonntagnachmittag bis auf den letzten Platz besetzt. 180 Gäste waren zum Neujahrsempfang der Gemeinde Müden eingetroffen. Dass die Festivität der Kommune zu Beginn des Jahres 2023 in diesem sakralen Bau stattfand, ist der Baufälligkeit des Bürgerhauses geschuldet. „Die Sanierungskosten werden auf eine Million Euro geschätzt“, erklärt Bürgermeister Horst Schiesgeries. Er bedankte sich bei Pastor Andreas Ulmer und hob heraus: „Dass wir hier sind, zeugt von der guten Verbindung, die von der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde gepflegt wird.“

Der Hausherr, Pastor Andreas Ulmer, setzte bei seiner Begrüßung einen kurzen, theologischen Gedankenimpuls mit dem diesjährigen biblischen Leitspruch der Lutheraner: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Zu hören bekam die Einwohnerschaft anschließend eine längere, aber keineswegs langweilige Rede ihres Bürgermeisters. Die Ansprache war geprägt von Humor, von ernsten Gedanken und von Informationen über die in 2023 geplanten Projekte. Zum Schmunzeln regte schon der Einstiegssatz des Gemeindeoberhaupts an. Nicht nur - aber auch - gerichtet an Landrat Tobias Heilmann und Meinersens Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single sagte Schiesgeries: „Willkommen in der Fünf-Sterne-Gemeinde an der Aller.“

Die Postzustellerinnen und -zusteller waren eingeladen

Den Müdener Landfrauen dankte Schiesgeries für ihr Engagement bei der Organisation der Veranstaltung und stellte die rhetorische Frage: „Was wären wir ohne unsere Landfrauen?“ Die konkrete Antwort gab es eine Stunde später in kulinarischer Form und sie hieß: Ohne ein leckeres Büffet. Der Dank von Schiesgeries ging an alle, die zu einer guten Gemeinschaft im Ort Müden beitragen, sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche. Dass die Äußerungen keine leeren Worthülsen waren, macht Folgendes deutlich: Die Gemeinde hatte auch Postzustellerinnen und -zusteller eingeladen, um sie zu würdigen.

Ingrid und Gerhard Schrader wurden für das bestgestaltete Grundstück im Ort ausgezeichnet

Besonders gewürdigt wurden im Rahmen der Veranstaltung zwei Einwohner und eine Einwohnerin. Gerhard Schrader und seine Frau Ingrid erhielten eine Auszeichnung für das bestgestaltete Grundstück im Ort. Und Werner von Grünhagen genoss den Beifall dafür, dass er 16 Jahre, als ehrenamtlicher Bürgermeister, Vertreter von Horst Schiesgeries gewesen war. Der übergab ihm, zusammen mit Gemeindedirektor Lutz Hesse, der stellvertretenden Bürgermeisterin Anke Hustedt sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Timm Bußmann, ein Präsent.

Die Band ,,Atempause’’ begeisterte die Gäste

Was den Ablauf akustisch mehr als nur bereicherte, das war die Band „Atempause“. Gott sei Dank hatten deren Mitglieder einen langen Atem und brauchten keine längere Pause. Die jungen Leute erwiesen sich als exzellente Instrumentalisten und als Top-Gesangsensemble. Wie sie unter anderem den Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen interpretierten, davor kann man nur den Hut ziehen.

