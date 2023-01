Sonntagsfrühstück Volles Haus beim Bürgerfrühstück in Rötgesbüttel

Beim Bürgerfrühstück in Rötgesbüttel informierte Bürgermeister Hermann Schölkmann über bevorstehende Vorhaben.

Rötgesbüttel. Beinahe 100 Teilnehmer nahmen am Bürgerfrühstück in der Bürgerhalle Rötgesbüttel teil. Der Gemeinde steht in 2023 eine Phase voller Baustellen bevor.