Frontalunfall bei Wettmershagen – Fahrerin war alkoholisiert

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Montagvormittag gegen kurz vor 11 Uhr bei Wettmershagen gekommen. So berichtet die Polizei Gifhorn. Eine 48-Jährige fuhr aus Wolfsburg kommend in Richtung Meine. Beim Linksabbiegen auf die L293 in Richtung Essenrode übersah sie offenbar den entgegenkommenden Audi Q5. Der VW-Polo der 48-Jährigen und der Audi kollidierten frontal.

Kleinkind und zwei Erwachsene saßen im Audi

Im Audi saßen zwei Erwachsene und ein Kleinkind. Bei dem Aufprall wurde laut Polizei jedoch niemand verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtinnen Alkoholgeruch bei der Verursacherin fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab bei der 48-jährigen Polo-Fahrerin einen Wert von 2,76 Promille.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihr wurde eine Blutprobe im Klinikum Gifhorn entnommen, die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

55-Jähriger rast mit 122 Stundenkilometern durch Tempo-70-Zone

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 188 hat die Polizei in der Nacht zu Montag drei Autofahrer ertappt, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Polizei-Kontrolle fand zwischen 23.15 Uhr und 0.15 Uhr auf Höhe der Abfahrt Neubokel statt. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern.

Innerhalb von nur einer Stunde ertappte die Polizei insgesamt drei Fahrzeugführer, die deutlich zu schnell fuhren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 55-Jähriger aus Leiferde, der mit 122 Stundenkilometern in die Messstelle einfuhr. Den Fahrzeugführer erwartet ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte im Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Erst am Sonntag gab es auf der B188 einen schweren Frontalcrash

Auch die anderen beiden anderen gemessenen Verkehrsteilnehmer waren mit 101 und 108 Stundenkilometern deutlich zu schnell unterwegs. Auch sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie jeweils ein Punkt. Erst am Sonntagnachmittag, dem 8. Januar, war es auf der Bundesstraße 188 zwischen Neubokel und Brenneckenbrück zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

