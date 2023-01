Schwülper: Auto bleibt auf Acker stecken – Polizei sucht Zeugen

Schwülper. Die Meiner Polizei sucht nach einem Mann im silberfarbenen Mercedes. Außerdem: Unbekannte haben in Steinhorst eine Bushaltestelle besprüht.

Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen in Schwülper. Dort ist am Dienstag ein Auto auf einem Acker steckengeblieben. (Symbolbild)

Die Polizei aus Meine sucht Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagvormittag einen Mann in einem silbernen Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet haben. Interessant für die Ermittlungen ist insbesondere, wo und wann der Mercedes in Schwülper unterwegs war. Das Auto blieb nämlich im Dallmorgen auf einem Acker stecken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05304) 91230 entgegen.

Bushaltestelle in Steinhorst besprüht

Im Zeitraum von Freitag, 12.15 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte das Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Steinhorster Marktstraße mit Graffiti. Die Polizeistation Hankensbüttel sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter (05832) 979340 entgegengenommen.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de