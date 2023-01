Landkreis Gifhorn führt Probealarm durch

Der Landkreis Gifhorn führt am Samstag, 21. Januar, im gesamten Kreisgebiet einen flächendeckenden Probealarm zur Warnung der Bevölkerung durch. Hierfür löst die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle um 12 Uhr bei allen Sirenen einen einminütigen auf- und abschwellenden Warnton aus und versendet im Vorfeld eine Meldung an die Warn-App NINA sowie an die lokalen Radiosender. Das berichtet der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung.

Der Probealarm dient einerseits dazu, die Warnsysteme zu überprüfen und andererseits hat er den Vorteil, alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis regelmäßig darüber zu informieren, wie sie sich im Notfall verhalten sollten.

Folgende Anlässe könnten eine Warnung der Bevölkerung auslösen:

•die Ausbreitung von Rauchgasen infolge eines Großbrandes

•eine Extremwetterlage

•ein Hochwasser

•ein Unfall im Gefahrgutbereich

•ein terroristischer Angriff oder

•der Eintritt des Verteidigungsfalles

Alle Bürgerinnen und Bürger sollten bei einer Warnung folgende Punkte beherzigen:

•geschlossene Räume aufsuchen

•Fenster und Türen schließen

•lokale Radiosender einschalten

•auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten

•die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen anrufen

Alle weiteren Informationen erhält die Bevölkerung anlassbezogen über die App NINA sowie über die lokalen Radiosender. Der kreisweite Probealarm wird jeweils am dritten Samstag im Januar und Juni durchgeführt.

