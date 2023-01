Großeinsatz im Kreis Gifhorn: Dachstuhl brennt – Haus zerstört

Parsau. Nach Parsau sind in der Nacht fast 90 Einsatzkräfte ausgerückt. Aus ungeklärter Ursache brannte ein Dachstuhl eines leerstehenden Hauses lichterloh.

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Im Kreis Gifhorn ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem verheerenden Brand gekommen. Ein Haus wurde dabei zerstört.

Feuerwehreinsatz in Parsau- Dachstuhlbrand im Kreis Gifhorn

Großeinsatz im Kreis Gifhorn: Kurz vor zwei Uhr ist in einem leerstehenden Parsauer Wohnhaus in der Straße Hinter den Höfen aus noch ungeklärten Gründen ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Wie Feuerwehrsprecher Torben Niehs auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde das Haus dadurch massiv beschädigt. Der verlassene Dreiseithof am Ortseingang brannte vollständig aus. Zunächst rückten Kräfte aus Parsau, Croya, Tülau und Voitze aus.

Lesen Sie weitere Blaulicht-Nachrichten aus dem Niedersachsen:

Einsatzleiter Dominik Lemke orderte jedoch, als er das Ausmaß des Brandes sah, sofort weitere Unterstützung nach, so dass aktuell noch immer fast 90 Menschen vor Ort sind. Die Löscharbeiten mussten, durch die starke Rauchentwicklung, zum größten Teil unter schwerem Atemschutz vorgenommen werden. Neben den Feuerwehrleuten, darunter Kräfte aus Wittingen mit einer Drehleiter, auch Mitarbeiter des DRK, des THW und der LSW. Aus Sicherheitsgründen ist in der Straße Hinter den Höfen zunächst der Strom abgestellt worden. Der THW-Fachberater wurde hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes zu beurteilen

Um sechs Uhr war der Brand unter Kontrolle, Verletzte gibt es laut Niehs keine. Die Bundesstraße 244 ist aktuell gesperrt.

Wir aktualisieren diesen Text.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de