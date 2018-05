Der Neue ist ein Berliner

Das Martinshorn übertönte alles und läutete die feierliche Schlüsselübergabe ein. Mit einer kleinen Zeremonie am Gerätehaus wurde das neue Mannschaftstransportfahrzeug offiziell an die Ortsfeuerwehr übergeben. In den Umbau hatten die Brandschützer selbst 20 000 Euro und 60 Stunden investiert. ...