Erziehermangel: Krippengruppe muss schließen

Isenbüttel Erzieher werden derzeit dringend in fast allen Kindergärten gesucht. Welche Auswirkung es hat, dass der Arbeitsmarkt wie leer gefegt ist, das merken Eltern derzeit in Isenbüttel. „Eine Krippengruppe ist im DRK-Kindergarten in der Schulstraße momentan geschlossen, weil beide Erzieher erkrankt sind“,...