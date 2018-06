Ein Fest für die Angler

Calberlah Thomas A. Goltermann, Bürgermeister der Gemeinde Calberlah lädt zum ersten Angelfest am Teich an der Masch ein. Beginn ist am Samstag, 23. Juni, um 8 Uhr. „Hierzu sind alle Angelfreunde eingeladen, bei etwas Gegrilltem und Getränken die Angelrute ins Wasser zu halten. Voraussetzung hierfür ist ein...