Tierarztpraxis in Calberlah hat seit Mittwoch geöffnet

Der Wasserschaden ist behoben, jetzt kann es richtig losgehen: Die Tierarztpraxis vorn Dr. Anne Thomasmeyer in Calberlah, Hauptstraße 54a, hat seit Mittwoch geöffnet. Kurz vor dem geplanten Start am 1. August war es passiert: Die Verrohrung an einem Durchlauferhitzer war defekt und hatte die zwei...