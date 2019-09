Zug erfasst Auto in Isenbüttel – mehrere Verletzte

Am Bahnübergang in Isenbüttel hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Feuerwehr in einer ersten Meldung mitteilt, ist ein Zug mit einem Auto kollidiert. Es gibt demnach mehrere Verletzte. Der Rettungshubschrauber Christoph 4 ist laut Feuerwehr aus Hannover im Anflug. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Genauer Unfallhergang noch unklar

In Isenbüttel hat ein Zug einen Pkw erfasst. Foto: Dirk Kühn / BZV

Wie es zu dem Unfall kam, wie viele Menschen verletzt sind und wie schwer die Verletzungen sind, konnten die Einsatzkräfte noch nicht sagen. feu

Wir aktualisieren diesen Artikel.