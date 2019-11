Rock an der Riede in Isenbüttel ist mal wieder Publikumsmagnet

Nach einem Sabbatjahr ging das Benefiz-Konzert „Rock an der Riede“ am Samstagabend in die neunte Runde. Organisiert von Stefan Nagorny und veranstaltet vom Bürgerschützencorps, rockten zwei Bands und zwei Solokünstler die Bühne des Schützenhauses. Der Besucheransturm war groß wie eh und je. Den...