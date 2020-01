Das DRK-Team um Horst-Dieter Hellwig, Luca Müller-Hellwig, Carolyn Kernchen, Felix Peter und Florian Meyer besuchte am Silvesterabend zahlreiche Einrichtungen im Landkreis, die ihren Dienst für die Allgemeinheit versahen – hier das DRK-Seniorenpflegeheim in Gifhorn.

Einsatz an Feiertagen: Dank aus Allerbüttel an Retter

Die Überraschung war den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins Allerbüttel geglückt, als sie am Silvester-Abend Menschen besuchten, die über die Feiertage ihrem Dienst für die Allgemeinheit nachgehen.

Seit 45 Jahren besuchen der Leiter des Jugendrotkreuzes und DRK-Ortsvereinsvorsitzende Horst-Dieter Hellwig, Tochter Luca Müller-Hellwig, Carolyn Kenchen, Florian Meyer und Felix Peter vom Jugendrotkreuz Allerbüttel Einrichtungen und Institutionen in der Kreisstadt und überreichen den Diensthabenden kleine Präsente, wie der DRK-Ortsverein mitteilt.

Vor mehr als vier Jahrzehnten hatte Horst-Dieter Hellwig, der bisher an allen Aktionen teilgenommen hat, die Idee, und sie finde immer noch bei allen Beteiligten Zustimmung, heißt es in der Mitteilung.

So gab es in der DRK-Rettungswache in Gifhorn, bei der

Gifhorner Polizei und in der Einsatzleitstelle große Freude, als die Gruppe mit den kleinen Geschenken anrückte.

Überrascht wurden auch die Ärzte, Pfleger und Schwestern in der Notfallaufnahme des Klinikums, das Team des Gifhorner Notarztes, die Bereitschaftsdienstpraxis und auch die Mitarbeiterinnen im Christinenstift in Gifhorn, im DRK-Seniorenpflegeheim in Gifhorn, im DRK-Pflegewohnhaus in Calberlah und eine Mitarbeiterin in der Info des Klinikum in Gifhorn. red