Hof-Bewohner feiern Goldmedaillengewinner Jörg Trute

Jubel, Applaus, Glückwünsche: So begrüßten Bewohner und Mitarbeiter des heilpädagogischen Hofs in Isenbüttel am Montag ihren Goldmedaillengewinner. Jörg Trute hatte in der vergangenen Woche bei den Nationalen Special Olympics im Riesenslalom die Konkurrenz hinter sich gelassen und Gold gewonnen....