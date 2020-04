MTV Isenbüttel stoppt sein Neubauprojekt 2020

Vier Jahre lang haben Vorstand, Spartenleiter und Arbeitskreise des MTV Isenbüttel am „Projekt 2020“ getüftelt, dem mehr als 1,5 Millionen teuren und etwa 200 Quadratmeter großen Hallenbau am Sportplatz. Am Donnerstagabend kam das Aus per Mail an die Mitglieder: „Durch die Entscheidung des Verwaltungsausschusses der Gemeinde am 25. März sieht sich der Vorstand gezwungen, das Projekt 2020 für beendet zu erklären.“ Die Entscheidung sei...