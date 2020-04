Die Minigolf-Anlage am Tankumsee ist legendär – jetzt bekommt sie einen neuen Anstrich und einen neuen Namen. Die Betreiber Rouven und Joel Hartmann aus Abbesbüttel sowie Mustafa Senkan aus Braunschweig erweitern die Anlage „Strandgut“ gerade um eine Außenbar direkt am Dannenbütteler Weg.

„Das Gesamtkonzept ist mediterran“, verrät Rouven Hartmann. Das gelte nicht nur für die Minigolf-Anlage – zu verschiedenen Anlässen wie „Spanischen“ oder „Sylter Nächten“ soll es neben aktuellen Getränken passende Büfetts geben. Ansonsten aber auch immer Burger- und Grill-Arrangements. Nachmittags will Senkan die Gäste mit frischem, selbst gebackenen Kuchen zum Kaffee verwöhnen.

„Klar, Minigolf gehört nicht zu unseren Kernkompetenzen“, sagt Hartmann mit einem Lächeln – der Abbesbütteler organisiert sonst den Betrieb der Millenium-Halle in Braunschweig und mit Emax-Entertainment Partys wie „Tankumsee in Flammen“. So kam auch der Kontakt zu Tankumsee-Geschäftsführer Burkhard Roozinski zustande. Aber der klassische und weiterhin gut gefragte Spaßmacher passe am Tankumsee gut zum Gesamtpaket.

Den Aufbau und die Renovierung von Hauptgebäude (für rund 50 Gäste) sowie der Grillkota (für etwa 20 Leute) bewältigen die drei Betreiber unter anderem auch über Sozialprojekte mit Organisationen wie Mehrwerk und Wildfang, bei denen zum Beispiel arbeitslose Jugendliche an einen Job herangeführt werden. „Sie haben unter anderem unsere Möbel gebaut.“ Die stehen nun zwischen Bartheke, Palmen und einem ausgedienten Segelboot. Weitere Investitionen seien geplant: ein großer Bildschirm für Sportübertragungen oder Shows, Hüpfburg und Trampolin für die Kinder.

Und wann eröffnet „Strandgut“? „Am liebsten sofort“, sagen die Betreiber. Aber wegen Corona müssen sie noch warten. „Wir wären schon froh, wenn wir das Außengelände öffnen könnten.“