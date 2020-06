Isenbüttel fehlen wegen Corona schon mehr als 300.000 Euro

Isenbüttel. So groß ist allein die Summe der Elternbeiträge für die Kitas. Das Freibad leidet unter Besuchermangel.

Die Corona-Pandemie kommt die Samtgemeinde Isenbüttel teuer zu stehen, wie die Vorlage für den Finanzausschuss am kommenden Dienstag, 9. Juni, um 17 Uhr im Rathaus verrät. Da wiegen die angesetzten 4000 Euro für Desinfektionsmittel, Handschuhe, Atemschutzmasken und Spuckschutzwände unter dem Punkt außerplanmäßige Ausgaben noch am geringsten: Insbesondere wegen der corona-bedingten Schließung der Kindertagesstätten gingen der Kommune vermutlich rund 300.000 Euro verloren – noch mehr, wenn die Schließung länger anhielte.

Seit dem 1. Mai und für die Dauer der weiteren Schließung wird laut Ratsbeschluss von einer Erhebung von Elternbeiträgen abgesehen. Zunächst geht die Verwaltung vom Ausfall von drei vollen Beitragsmonaten à 41.000 Euro aus, die den Defizitausgleich zusätzlich belasten. „Weiterhin reichen die Haushaltsmittel nach der Pauschalkürzung nicht aus, um die Kindertagesstätten beziehungsweise die geplanten Maßnahmen (sprich: Renovierungen) zu finanzieren“, heißt es in der Vorlage. So kommt die Kämmerei auf einen Fehlbetrag von rund 300.000 Euro für den laufenden Haushaltsplan.

Laut Samtgemeinde-Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff seien die meisten Defizite durch Corona aber noch gar nicht absehbar: „Die wirken sich auch eher auf die Mitgliedsgemeinden aus“ – dabei hat er die Ausfälle an Gewerbe- und Einkommenssteueranteilen im Blick. „Die merkt man zum Teil erst nächstes Jahr.“ Aber auch das Defizit im Freibad Edesbüttel dürfte dieses Jahr weit größer ausfallen: „Wir haben nicht nur einen Monat verloren“, sagt Metzlaff, sondern wegen der großen Einschränkungen bleibe ein Großteil der Besucher fern: Trotz des sonnigen Pfingstwochenendes habe man bisher nur 150 zahlende Gäste gezählt.

Zurück zu den außerplanmäßigen Ausgaben: Nun hat auch noch die Wartungsfirma für die Atemschutzgeräte der Feuerwehr mitgeteilt, dass 19 von 42 Geräten altersbedingt ab Ende des Jahres nicht mehr bearbeitet würden – diese müssten also ersetzt werden. Das erfordere Investitionen für rund 60.000 Euro. Ohnehin sei aber vermutlich wegen eines Normwechsels von Normal- auf Überdruckgeräte auch angebracht, alle weiteren Atemschutzgeräte zu ersetzen, um in der ganzen Samtgemeinde denselben Standard zu haben – dann wären wohl weitere 66.000 Euro fällig. Ein Nachrüsten mache bei mehr als der Hälfte der Kosten gegenüber einer Neuanschaffung keinen Sinn, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Die Deckung aller Fehlbeträge soll über Überschussrücklagen beziehungsweise die liquide Mittel erfolgen.