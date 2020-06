Finanzausschuss stimmt für größere Reserve

Das Rathaus in Isenbüttel - Symbolfoto.

Der Finanzausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel stimmte am Dienstagabend dafür: Für die Einnahmeausfälle bei den Kitabeiträgen und im Freibad Edesbüttel soll die Reserve für den Defizitausgleich in diesem Jahr um 300.000 Euro erhöht werden (wir berichteten). Außerplanmäßig sollen auch die Feuerwehren in Isenbüttel und Calberlah insgesamt 91.500 Euro bekommen, um veraltete Atemschutzgeräte gegen neue auszutauschen.

