VLG verbessert Busverkehr rund um Isenbüttel

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) hat zum Schuljahresanfang außerhalb des Schülerverkehrs umfangreiche Verbesserungen im Raum Isenbüttel vorgenommen: So ist das Wohngebiet Tankumsee (Linie 183) nun an allen Samstagen, Sonntagen und in den Ferien stündlich mit einem Anruflinientaxi erreichbar, wie die VLG mitteilt.

Die Anruflinientaxis verkehren nach vorheriger Anmeldung

Bisher fuhr dieses Taxi nur wenige Male am Tag. Die Anruflinientaxis verkehren nach vorheriger Anmeldung ab Seehotel über Haustenbecker Straße – Isenbüttel Mausoleumweg (dort Umstieg Linie 180 von und nach Gifhorn) und anschließend weiter bis Calberlah Berliner Straße (dort Anschluss Linie 180 von und nach Wolfsburg).

Mit der neuen Linie 187 verkehrt ebenfalls ein Anruflinientaxi von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr im Stundentakt zur verbesserten Erreichbarkeit des Einkaufsmarktes und der Arztpraxen am Reuteranger.

Fahrpläne sind abrufbar über die Homepage der VLG

Das Anruflinientaxi verkehrt ab Isenbüttel Haltestelle Bohlweg über die Rosenstraße mit gleichnamiger Haltestelle, Haltestelle Schulstraße, Ersatzhaltestelle Apotheke (derzeit baustellenbedingt im Wiesenhofweg), Haltestelle Ringstraße bis Reuteranger und zurück. Hin- und Rückfahrten am Vormittag werden ab/bis Wasbüttel Immenweg durchgeführt. Zu den übrigen Zeiten besteht an der Haltestelle Bohlweg Anschluss von und zur Linie 105 nach Wasbüttel.

Die Fahrpläne sind abrufbar über die Homepage der VLG oder des Regionalverbandes, dort bei den Linien 183 beziehungsweise 187. Die Anruflinientaxis sind mit dem normalen Bustarif nutzbar, fahren nur bei Bedarf und müssen bis eine Stunde vor Abfahrt unter 01803/112201 bestellt werden.

