Reicht das Lüften in den Klassenräumen, wenn das Corona-Virus weiter wütet? Und wie kann man das im kalten Winter überhaupt durchhalten? Der Schulausschuss der Samtgemeinde Isenbüttel diskutierte am Montag auf Antrag der Grünen auch über CO2-Warner und Luftreinigungsgeräte.

„Die Messgeräte kosten nicht viel und unterstützen das Lüften“, sagte Klaus Rautenbach (Grüne). Noch besser seien Reinigungsgeräte, die Viren herausfilterten und Aerosole reduzierten. Diese seien aber mit 300 bis 400 Euro pro mobiler Einheit auch teurer. „Fest eingebaute liegen bei 3000 bis 4000 Euro“, ergänzte Stefan Prekale, der Fachbereichsleiter für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend. Auch nur für diese gebe es Fördermittel. „Die Geräte müssen auch gewartet, die Filter getauscht werden.“

Warnung vor Schnellschüssen

„Das Ganze ist mir noch zu neu“, argumentierte Hella Klinge (SPD), doch etwas langfristiger mit dem Thema umzugehen. „Das wird nicht die letzte Pandemie bleiben.“ Und Elternvertreter Arne Matthiesen waren die Vorschläge der Grünen „noch mit zu heißer Nadel gestrickt“.

Realschullehrer Andre Schiefer berichtete aus seinem Alltag: „Wir Lehrer sind jetzt täglich in der Situation, dass uns 25 Leute ohne Maske gegenübersitzen.“ Er gehöre also zu den Menschen mit dem höchsten Ansteckungsrisiko. Das Argument, alles sei „noch zu neu“, ließ er nicht gelten: „Das ist hanebüchen.“ Mittlerweile baue eine Schülergruppe um Technik-Lehrer Steffen Jauch sogar schon an einem eigenen Luftreinigungs-Prototypen.

5000 Euro sollen im Haushalt eingeplant werden

„Das sollten wir auch unterstützen“, zeigte sich Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff interessiert. Gleichzeitig votierte das Gremium einstimmig für den Antrag von Janis Gaus (SPD), schon mal 5000 Euro in den Haushalt für Gerätebeschaffungen einzustellen – mit Option auf Größenanpassung im Finanzausschuss. Anhaltspunkte sollen die parallel laufenden Recherchen der Kreisverwaltung sowie konzeptionelle Gespräche mit den Schulen sein.

In Sachen Computer- und Internet-Ausstattung ist die Samtgemeinde abhängig vom Land, Stichwort: Digitalpaket. „Die Richtlinie für Lehrer-Laptops gibt es bis heute nicht“, sagte Prekale. Soll die Kommune in Vorleistung treten und dann erfahren, dass die Geräte nicht bezahlt werden? Wohl eher nicht. Metzlaff: „Es wäre hilfreich gewesen, wenn das frühzeitig geklärt worden wäre. Das ist unbefriedigend.“ Immerhin: Es liegen bereits Angebote für das Grundsystem zur Einbindung der Realschule Calberlah in den IT-Verbund vor. Da geht es voran.

Schülerzahlen bleiben konstant

Auch das sei laut Prekale positiv: Die Schülerzahlen und somit auch die Anzahl der Klassenverbände innerhalb der Samtgemeinde bleiben nach den jüngsten Statistiken recht konstant. „Dass Realschüler nach Gifhorn abwandern, hat sich minimiert.“