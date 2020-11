Vollbütteler will alten Benz-Kutschen wieder Leben einhauchen

Die Einschränkungen während der Corona-Pandemie haben nicht nur Schattenseiten. Während das Vollbütteler Kinomuseum in diesem Jahr dauergeschlossen ist, hat der Vorsitzende des Betreibervereins, Peter Schade-Didschies, viel Zeit. Endlich Zeit, sich einem Projekt zu Hause zu widmen, das ebenfalls musealen Wert hat: drei Mercedes-Benz W 170. Wenigstens zwei dieser Oldtimer will der 73-Jährige wieder auf die Straße bringen.

Peter Schade-Didschies aus Vollbüttel nutzt die Zeit des Lockdowns, um an seinem Oldtimer-Projekt zu arbeiten. Foto: Reiner Silberstein

„So soll er mal aussehen“, sagt Schade-Didschies mit einem vorfreudigen Lächeln und hält ein Modell in die Kamera. „Ich liebe Autos, die einen hellen Untergrund haben.“ Die Lackierung soll zweifarbig werden: hellgrau und rot. Doch bis dahin steht noch viel Arbeit auf der Agenda. Lackiert ist bisher nur ein Fahrgestell. Bei der davon getrennten Karosserie ist noch der einstige rote Lack zu erahnen – zwischen Rost und blankgeschleiften Blech.

Erinnerungen an den ersten Wagen von 1966

Das Herz des Vollbüttelers schlägt quasi seit Urzeiten für den W 170. Oder zumindest seit dem Jahr 1966. Da hatte der gelernte Elektroinstallateur gerade seit einem Jahr seinen Führerschein und war im Dienste der Deutschen Bundespost unterwegs, um Fernsprecher auf Gebührenzählung umzustellen. „In Lüchow-Dannenberg fand ich meinen ersten W 170 V“ – gebraucht, einige Jahre alt. Das V in der Bezeichnung steht keinesfalls für einen imposanten V-Motor, sondern die Vier-Zylinder-Reihenmotoren haben gerade mal 38 PS. „Das V steht für Motor vorn.“

„Unseren W 170 haben wir geliebt!“, erinnert sich der 73-Jährige nur zu gern, „da stecken Emotionen drin.“ Der Verkauf stand an, als 1967 Schade-Didschies Sohn geboren wurde – sie waren jung und brauchten das Geld. „Aber was waren wir stolz, als wir auf dem Weg zur Ostsee 100 Sachen erreicht haben ...“

Der dritte Wagen dient als Ersatzteillager

Im Augenblick sehen aber alle drei Modelle nicht so aus, als würden sie dieses Tempo jemals wieder erreichen. Auf dem Hof neben dem Zelt zum Sandstrahlen steht das Gerippe des Wagens von 1951. „Den habe ich gekauft zum Üben“, sagt Schade-Didschies. Er soll das bereits fertige Fahrgestell eines im Mai in Barsinghausen erworbenen Wagens bekommen – „den habe ich nur als Ersatzteillager gekauft“. Der Vollbütteler will aus den beiden einen fahrbereiten machen. Der Stolz steht aber noch in der Garage: ein schwarzes Vorkriegsmodell von 1937, in dem dann alle Erfahrungen einfließen sollen. „An dem muss ich noch gewaltig was machen.“

Aber immerhin: Dem Motor aus dem 1951er habe er schon „ein paar Takte entlockt“. Der wassergekühlte „OM 636“ habe einst die Dieselära eingeläutet und sei eben „unkaputtbar“.

Schrauber-Kenntnisse vom Vater geerbt

„Ich mache alles selbst“, sagt der gebürtige Celler – dabei ist die KFZ-Werkstatt eigentlich ja gar nicht sein Revier. Denn von der Kommunikationstechnik wechselte er später zur Pädagogischen Hochschule in Braunschweig, der heutigen TU, und war am Aufbau der Medientechnischen Werkstatt beteiligt. Aber: „Von meinem Vater habe ich gelernt, wie man Motoren repariert und Ventile einschleift.“ Der war nämlich KFZ-Meister.

Das Problem: Für den W 170 kann man nicht einfach Ersatzteile bestellen. „Die muss man sich selbst herstellen.“ Aus diesem Grund hat sich Schade-Didschies schon eine Blech-Stauch- und Streck- sowie eine Bördelmaschine angeschafft. Auch eine Bandsäge für . Wie bitte? Ja, in den alten Benz-Kutschen sind einige Elemente aus dem Naturmaterial: die Streben des Dachs, Fensterrahmen und im Holm. „Witzig ist, dass hier Blechteile auch angenagelt werden.“ Da steckten noch Stellmachertätigkeiten im Produkt.

Youtube-Tutorials helfen beim Umgang mit der Nähmaschine

Auch das Ledernähen hat er sich selbst beigebracht – „Youtube-Tutorials haben mir geholfen“. Mit der Nähmaschine sei er nun so geübt, dass er anfangs der Corona-Pandemie auch gleich Atemschutzmasken selbst herstellen konnte. Die Aufgaben der Zukunft sind aber komplizierter: Sitzbezüge und Dachhimmel. „Es macht mir aber Spaß, mich in Bereiche einzuarbeiten, die gar nicht zu meinem Beritt gehören.“