Nachtclub-Chefin aus Isenbüttel soll Steuern hinterzogen haben

Isenbüttel. Am Donnerstag sollte sie sich vor dem Landgericht verantworten. Doch der Richter will den Fall zusammen mit ihrem Ex-Geschäftspartner verhandeln.

Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 330.000 Euro stand am Donnerstag eine 42-Jährige vor dem Hildesheimer Landgericht , die zur Tatzeit in der Samtgemeinde Isenbüttel gewohnt hat. Dabei geht es um einen Wolfsburger Nacht- und Sauna-Club , dessen offizielle Geschäftsinhaberin die Frau gewesen sein soll. Faktisch lagen die Geschicke des Geschäfts aber wohl in den Händen eines Mannes, der strafrechtlich gesondert verfolgt wird.

Zwischen 2011 und 2014 habe die Frau, die erst kürzlich nach Wolfsburg gezogen ist, die relevanten Steuererklärungen unterschrieben und beim Finanzamt Gifhorn eingereicht, verkündete der Staatsanwalt zu Beginn der Sitzung. Die Angeklagte soll die Buchhaltung für den Nachtclub übernommen haben, der im Internet seine Angebote mit Bildern von spärlich bis gar nicht bekleideten Frauen bewarb und auf Branchenseiten auch als Swingerclub geführt wurde. Ihr soll bekannt gewesen sein, dass täglich nur ein Bruchteil der Einnahmen Eingang in ihre Buchhaltung gefunden hätten, heißt es in der Anklage. Demnach soll sie bewusst inhaltlich unrichtige oder gar keine Steuererklärungen abgegeben haben und die entsprechende Steuerverkürzung zumindest billigend in Kauf genommen haben. Der Fall soll zusammen mit dem des faktischen Chefs verhandelt werden Zur Anklageverlesung kam es am Donnerstag aber erst gar nicht. „Die Frage ist, wen die Erklärungspflicht eigentlich trifft“, warf der Staatsanwalt ein. Es geht um Täterschaft oder nur Beihilfe. Er plädierte dafür, dass der Fall der offiziellen Inhaberin zusammen mit dem des faktischen Club-Besitzers zusammen verhandelt werden. Nach kurzer Besprechung im Nebenraum stimmte Richter Jürgen Pompe diesem zu. Die Verhandlung gegen die 42-Jährige wurde ausgesetzt , gegen den ehemaligen Geschäftspartner wird ebenfalls Anklage erhoben. Die beiden Zeugen vom Gifhorner Finanzamt hatten am Donnerstag umsonst vor der Tür gewartet. „Oder gibt es Bedenken, mit dem Herrn zusammenzutreffen“, fragte Pompe die Angeklagte. „Ja, ich fürchte, dass er mich bedroht . Ich denke, das wird passieren.“ Doch der Richter machte ihr klar, dass eine persönliche Konfrontation wohl ohnehin unvermeidbar ist: „Sonst sitzen Sie bei seiner Verhandlung dann als Zeugin hier.“