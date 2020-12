Jetzt erstrahlt auch der Eingangsbereich der Alten Schule in neuem Glanz. Im Zuge der Restaurationsarbeiten wurden die Eingangstür samt der Stufen aufgearbeitet sowie Teile der Fachwerkfassade erneuert. Die Gemeinde Calberlah hat sich die Arbeiten zum Erhalt des historischen Gebäudes 18.000 Euro kosten lassen.

Dass Handlungsbedarf bestand, war allen Beteiligten schon lange klar. Nicht nur optisch war die Doppelflügeltür unansehnlich geworden. Über die ausgetretenen Schwellen drang bei starkem Regen zudem Wasser ins Gebäude ein. „Wir konnten zuschauen, wie sich im Vorraum Pfützen bildeten“, berichtete Dorf- und Kulturvereinsvorsitzende Christiane Reimann.

Also wurden die Stufen von einem Steinmetz abgeschliffen und umgedreht wieder eingesetzt, während die Tür nach Denkmalschutz-Vorgaben komplett restauriert und grün-weiß gestrichen wurde. „Wir haben uns bei der Farbwahl daran orientiert, was damals üblich war“, sagte Gemeindemitarbeiterin Monique Suck, bei der organisatorisch die Fäden zusammenliefen. Die goldenen Ziffern am Oberlicht verraten, dass das Gebäude im Jahre 1886 errichtet wurde.

Da wundert es nicht, dass der Zahn der Zeit nicht nur an der Tür, sondern auch mächtig am Fachwerk genagt hat. Beidseitig vom Eingang mussten morsche Balken ausgetauscht werden, weil durch die fehlerhafte Horizontalsperre eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz bedrohte. „Jeder Arbeitsschritt wurde eng mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt“, berichtete Suck.

Die etappenweise Sanierung des historischen Gebäudes läuft seit etlichen Jahren. Über die jetzt umgesetzten Maßnahmen wurde lange beratschlagt. Umso mehr freut sich der Dorfverein über den Vollzug. „Fördermittel gab es leider nicht“, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann. „Trotzdem war es uns das gerne wert.“

Zur Rundumsanierung zählt auch, dass die Turmuhr wieder korrekt die Zeit anzeigt. „Leider hakte der Stundenzeiger“, sagte Goltermanns Stellvertreter Horst Dieter Hellwig. Nach dem dieser Defekt behoben war, sorgte Physiker Falko Kuhnke für die richtige Einstellung.