Die Eckdaten für den Etat der Gemeinde für 2021 liegen vor und verheißen nichts Gutes. Bei einem Volumen von rund 8,8 Millionen Euro im Ergebnishalt fehlen zwei Millionen Euro und im Finanzhaushalt klafft eine Lücke von 6,5 Millionen.

Ursächlich für die klamme Kassenlage ist der massive Einbruch bei den Gewerbesteuern, die über viele Jahre verlässlich sprudelten.

Dennoch soll weiter in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden und auch bei der Vereinsförderung sind vorerst keine Abstriche geplant. Darin war sich die Politik im Finanzausschuss einig. Noch kann sich die Gemeinde das mit leisten. Allerdings zu Lasten der Überschussrücklage von aktuell noch 5,5 Millionen Euro.

Über die Vereinsförderung von 81,000 Euro herrschte Einigkeit im Gremium um Vorsitzenden Tobias Klebsch (IWG). Nicht so über die Höhe der geplanten Investitionen, für die 5,6 Millionen Euro veranschlagt sind. „Wir müssen den Gürtel änger schnallen“, mahnte Frederick Meyer (CDU).

Dagegen zog Detlef Lehner (SPD) Vergleiche zu anderen Gemeinden. „Viele wären froh, wenn sie unseren Handlungsspielraum hätten.“

Dabei ist der dickste Brocken im Etat zugleich der einzige echte Zankapfel zwischen den politischen Lagern. Denn allein für die umstrittene zweite Ausfahrt Försterkamp sind 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Um handlungsfähig zu sein, falls es tatsächlich zum Bau käme, ist im Etat eine Kreditermächtigung über fünf Millionen verankert. Weitere 230.000 Euro sind für Grunderwerb in Verbindung mit dem Baugebiet Allerkamp II sowie 113.000 Euro für den Bau einer Querungshilfe an der Calberlaher Straße gedacht. Für Gehwege an der Hauptstraße sind 63.000 Euro veranschlagt, für die beidseitigen Bushaltestellen Ringstraße und an der Apotheke insgesamt 100.000 Euro.

Kürzungen gibt es beim ISI-Förderprogramm, für das nur noch 35.000 Euro bereitstehen. Mehr Geld gibt es für Werbung. Um den Wochenmarkt zu unterstützen, der aufgrund der Großbaustelle an den Reuteranger verlegt wurde, sollen im Samtgemeindekurier für 1500 Euro Inserate geschaltet werden.