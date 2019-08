Vom Baustellenstau ins kuschelige Heimkino

Die Nerven liegen blank! Ich meine vor allem die der Autofahrer. Wer in den vergangenen Tagen versucht hat, gegen 18 Uhr das Gifhorner Parkhaus in der Hindenburgstraße Richtung Braunschweiger Straße zu verlassen, weiß, wovon ich schreibe. Die gesperrte Kreuzung am Calberlaher Damm fordert auf...