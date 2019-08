Endlich typisiert

Ich hätte am Samstag meine Fitnessuhr mit nach Flettmar nehmen sollen. Nein, sportlich war ich beim Benefiz-Fußball-Turnier gar nicht tätig. Aber das Armbandgerät hätte sicherlich einige Tausend Schritte aufgezeichnet – gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes – so schmerzten mir am Abend die Beine. Das war aber auch kein Wunder: Schließlich gab es an jeder Ecke immer wieder etwas Neues zu entdecken – klasse Fußballpässe, Quads, Ghostbusters, Livemusik, kühle Cocktails, Anna Williges’ Oldtimer, unseren Zeitungsstand, Bratwürstchenbude, und, und, und. Meine wichtigsten Schritte waren an diesem Tag aber zweifellos die in die Sporthalle. Auch ich habe mich (endlich!) als Stammzellenspender typisieren lassen. Das hat übrigens – im Gegensatz zu meinem Laufpensum – überhaupt nicht wehgetan.

