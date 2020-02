Starke Charaktere

Dietrich Bonhoeffer erblickte am 4. Februar im Jahr 1906 das Licht der Welt. Er ist Namensgeber der Gifhorner Realschule in der Oldaustraße.

Irgendwie scheint der 4. Februar prädestiniert für die Geburt von außergewöhnlichen Menschen zu sein. Denn an diesem Tag wurden unter anderem geboren: Friedrich Ebert, erster Reichspräsident der Weimarer Republik, Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister und Bundeskanzler, Charles Lindbergh, US-Flugpionier, Alice Cooper, US-Rockmusiker, oder Eduard Zimmermann, Journalist und Moderator. Auch der deutsche Theologe und Nazi-Widersacher Dietrich Bonhoeffer erblickte am 4. Februar im Jahr 1906 das Licht der Welt. Er ist Namensgeber der Gifhorner Realschule in der Oldaustraße. Die Europaschule ist die größte und traditionsreichste Realschule im Landkreis Gifhorn. Und was gibt es da Besseres, als den Geburtstag des Namensgebers mit Zeugnisferien zu begehen?

