Wellenbad im Garten

Ja, auch das Freibad in Calberlah hat wieder geöffnet. Ich meine das kleine mit drei Meter Durchmesser in unserem Garten. Die Hygienemaßnahmen sind da sogar noch strenger als im benachbarten Edesbütteler Becken oder in der Gifhorner Allerwelle. Bei uns liegt die maximale Gästezahl nicht bei 200, sondern nur bei vier – mehr Leute passen beim besten Willen nicht hinein, wenn man den vorgegebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht missachten will. Zum Glück gehören die meisten Badegäste aber zu einem einzigen Haushalt, so dass bei den regelmäßigen Kontrollen durch die Hygienebeauftragte auch mal ein Auge zugedrückt werden kann. Maskenpflicht besteht bis zum Beckenrand, die Füße sind vor dem Einstieg nicht nur von Viren, sondern vor allem von Grashalmen zu befreien. Dafür gibt es aber keine zeitliche Beschränkung der Badezeit – hier darf also ohne Unterbrechung für die Ärmelkanaldurchquerung trainiert werden. Sie sagen, Schwimmübungen gehen ja gar nicht in so einem kleinen Pool? Doch, wir haben eine Lösung gefunden: Man binde sich ein Gummiseil um den Bauch bis zum nächsten Gartenzaun, dann schwimmt man auf der Stelle -- und das Bassin wird auch noch zum Wellenbad!

