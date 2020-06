Reisegefühl ohne Reise

Unsere Familie ist gerade voll in der Urlaubsplanung. Und die sieht aus bekannten Gründen anders aus als sonst. Statt der üblichen Checkliste, was wir alles einpacken müssen, gibt es eine Checkliste, was wir alles anpacken wollen. Weil uns die Reiseanbieter die Besuche der Stadt Prag und des Landes Schweden ersatzlos gestrichen haben, bleiben wir dieses Jahr zu Hause. Der Plan ist aber, uns trotzdem das Urlaubsfeeling zu gönnen. Das fängt mit Unternehmungen an wie Kanutour auf einem nahe gelegenen Fluss, Klettern, Wandern, Radfahren. Der Strandtag am eigenen Pool wird versüßt mit Cocktails und selbst gemachtem Eis. Zusätzlich gibt es kulinarische Reisen durch die ganze Welt – von Wok-Gericht über Pasta bis Burger – und Tagesausflüge zur Aller-Cabana. Die Freude ist riesengroß auf den „Roadtrip 2020 around Calberlah“. Ich rätsel allerdings darüber, wie Unternehmungen wie „Schuppen aufräumen“, „Gartenprojekte“ und „Jalousie reparieren“ auf die Liste gelangen konnten. Diese Tagesangebote hatte ich nicht bestellt!

