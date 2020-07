Es ist noch zu früh für die Party

Es war eine historische Woche, auf die wir alle lange gewartet hatten. Um genau zu sein: seit Mitte März. Denn am Donnerstag konnten wir verkünden: Der Landkreis ist Corona-frei! Das Virus ist besiegt! Quasi erst einmal. Aber auch nur rein offiziell. Das hieß: Dem Gesundheitsamt waren zu dem Zeitpunkt keine Infizierten zwischen Brome und Päse bekannt. Das hieß nicht, dass es sie nicht gab – wie die jüngste Mitteilung des Kreises von Freitag schon bestätigte: Es gibt wieder einen neuen Fall. Wenn Sie für heute eine große „Wir-haben-Corona-überstanden“-Party geplant hatten – lassen Sie es also lieber sein! Denn einer Ihrer Gäste könnte den winzigen Feind gerade schon wieder aus dem Urlaub mit einschleppen. Derzeit sieht es zwar nicht so aus, als ließen die Gifhorner in der Disziplin bei Abstands-, Kontakt- und Mundschutzregeln stark nach. Gestern lief die letzte Schulentlassungsfeier an der Volkshochschule weiterhin mit viel Luft dazwischen ab. Die Zahl der Bußgeldbescheide wegen der Verstöße gegen die Verordnungen hält sich auch im Rahmen des Landesdurchschnitts. Aber die Abstände der Menschen auf den Pressefotos zu offiziellen Anlässen wie Kita-Bau-Begehung in Leiferde und Planschbecken-Eröffnung in der Aller-Welle nehmen merklich ab! Waren es im März noch übertriebene drei Meter, müsste man jetzt schon den Zollstock mehrfach einknicken, um die vorgeschriebenen 1,5 Meter zu messen. Man könnte sagen: Die Menschen rücken zusammen – unwissentlich, schleichend. Schleichen, das ist das Stichwort, wenn ich an die vielen Baustellen denke: Calberlaher Damm, Isenbüttel, Meiner Kuhweg. Aber Entschleunigung muss man einfach positiv sehen!

